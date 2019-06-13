انخفاض سندات دول التعاون الخليجي بعد الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان

تراجعت السندات الدولية الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس بعد إصابة ناقلتين في هجمات بخليج عمان بعد شهر من حادث مماثل تعرضت له أربع ناقلات في المنطقة.

وانخفضت السندات السعودية المُستحقة في 2049 ما يزيد عن 0.6 سنت في المعاملات المبكرة بينما تراجعت سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار صادرة عن شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية، مستحقة أيضا في 2049، سنتا للدولار وفقا لبيانات رفينيتيف أيكون.

ويقول متعاملون إن السندات السيادية لبقية دول مجلس التعاون الخليجي هبطت أيضا بفعل الأنباء فيما ارتفعت تكلفة التأمين على الديون في المنطقة ضد مخاطر التعثر عن السداد.

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