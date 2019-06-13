حقيقة تلقي المؤقتة أموالاً من الوفاق

ايوان ليبيا – وكالات :

فند الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي، بشكل قاطع أن تكون الحكومة المؤقتة أو القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قد تلقت درهما واحدا من الأجسام الموازية التي تسيطر على أموال الدولة وإيرادات النفط في العاصمة طرابلس.

وأوضح العريبي في تصريح نشره المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة، أن177 مليون دينار شهريا هي قيمة المرتبات التي تصل منذ مطلع العام 2018 للجهات ذات الإدارة المركزية وليس من بينها قيادة الجيش، قائلا في معرض رده على أنباء يتم تداولها بشأن تمويل الحكومة المؤقتة والجيش الليبي من طرابلس، إنها أقوال عارية عن الصحة تماما، مطالبا وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل أخبارها وضرورة استقائها من مصادرها.

وأكد أن الشائعات التي تتردد حول تولي الرئاسي والمصرف المركزي الموازي الصرف على كافة أرجاء ليبيا هي غير صحيحة، مشددا على أن الحكومة المؤقتة تتولى عملية الصرف على أكثر من ثلثي ليبيا بما فيها الجيش الذي يقاتل الإرهاب من خلال الاقتراض من مصرف ليبيا المركزي الشرعي في البيضاء لتغطية بنود الميزانية العامة المعتمدة من مجلس النواب بالتعاون.

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