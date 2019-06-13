السعودية تحث المجتمع الدولي بالتفتيش الجاد على مواقع نووية إيرانية تهدد المنطقة

حثت المملكة العربية السعودية، المجتمع الدولي ومفتشي الوكالة علي إزالة الستار عن المزيد من المعلومات المرتبطة بأنشطة إيران النووية، وتكثيف أعمال التفتيش داخل إيران للكشف عن أي مواقع من المحتمل أن تستخدمها إيران للقيام بأنشطة نووية غير معلنة، وتلك التي قد تستهدف أمن وشعوب دول المنطقة.

كما طالبت المملكة، في كلمتها أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا المنعقدة في الفترة من 10 ـ 14 يونيو ، في البند الخامس الخاص " بالتحقق والرصد في إيران"، باتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بعدم تمكين إيران من تطوير تقنيات قد تستخدم في الأغراض العسكرية.

وأوضح القائم بأعمال السفارة والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا المستشار يحيى شراحيلي، أن شعوب المنطقة لا تحتاج إلى أسلحة نووية لتحقيق الأمن والاستقرار والسلم والتنمية، بقدرحاجتها للتعاون وبناء الثقة وحسن الجوار، وتوظيف مواردها في رفاهية وتنمية شعوبها.

وأكد، أن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يتجاهل طبيعة نوايا إيران الحقيقية والذي يدل عليها سلوكها العدواني تجاه دول المنطقة، نظراً لما يُشاهَد من سياستها العدائية ونزوعها نحو التوسع والهيمنة، وإجرائها عدة تجارب لصواريخها البالستية، فضلاً عن تطويرها منظومات عسكرية أخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا