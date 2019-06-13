إيداع رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المالك سلال السجن المؤقت

أمر قاضي التحقيق للمحكمة العليا في الجزائر، اليوم الخميس، بإيداع رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المالك سلال الحبس المؤقت بسجن الحراش.

وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية على موقعها الإلكتروني اليوم أن سلال يتابع بتهم فساد تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة لرجال أعمال واستغلال الوظيفة.

كان قاضي تحقيق المحكمة العليا أمر، أمس الأربعاء، بإيداع رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، الحبس المؤقت، على خلفية اتهامه بالفساد، وتبديد أموال عمومية، والحصول على امتيازات غير مستحقة، في سابقة أولى في تاريخ البلاد.

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