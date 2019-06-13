مركز الملك سلمان للإغاثة: مواد إيوائية في عدن و200 طن تمور بجيبوتي

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأربعاء، 80 خيمة و480 بطانية و160 بساطاً في مخيم بئر فضل بمديرية البريقة في محافظة عدن اليمنية، استفاد منها 480 نازحاً متضرراً من السيول.

كما وزع المركز في منطقة بير أحمد بمحافظة عدن 80 خيمة إيواء ومكوناتها من البطانيات والبسط، استفاد منها 80 أسرة.

يأتي ذلك في إطار التدخلات العاجلة التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز التي تستهدف النازحين المتضررين من الأمطار الغزيرة.

وفي سياق متصل، سلّم فريق المركز 200 طن من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في جيبوتي، حيث تعدّ هذه الشحنة التي سُلمّت، الأربعاء، جزءاً من تبرع المملكة لبرنامج الأغذية العالمي الذي سيتولى مسئولية توزيعها في جيبوتي.

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