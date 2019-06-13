دراجتي السعودية تدعم الأطفال المصابين بالسرطان في طواف أوروبا 2019

تعتزم مجموعة "دراجتي السعودية" المشاركة للعام الثالث على التوالي في طواف أوروبا 2019، الذي تنظمه المنظمة العالمية التطوعية لركوب الدراجات الهوائية GBI، خلال الفترة من 30 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو 2019، بهدف تحفيز الرياضيين للعمل التطوعي والخيري، وبمشاركة أكثر من 600 دراج يمثلون 40 دولة من مختلف دول العالم، سيقطعون مسافة 700 كيلومتر بدراجاتهم الهوائية من إيطاليا، مروراً بالنمسا ختاماً بألمانيا.

وأوضح مؤسس "دراجتي السعودية" عبدالله الوثلان، أن الهدف من المشاركة في "طواف أوروبا" دعم الأطفال المصابين بالسرطان، بهدف توعية المجتمع بخطورة مرض السرطان وأهمية الوقاية منه، مبيناً أن الفريق سيحقق بمشيئة الله تعالى الأهداف المنشودة من المبادرة تحت شعار "لن ننساكم.

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