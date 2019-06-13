الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح

القاهرة 13 يونيو 2019 (وال)- استقبل رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الخميس، فخامة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح.

هذا ويأتي اللقاء الذي أقيم بقصر الاتحادية بالعاصمة القاهرة، بناء على دعوة رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي – في تصريحات صحفية – إن اللقاء كان ايجابيًا للغاية، ونوقشت فيه عديد الملفات التي تهم البلدين.

وأضاف الصافي أن فخامة رئيس مجلس النواب أكد أن ليبيا ومصر بلدان تربطهما علاقة الجار والبلد الشقيق، كما للشعبين الليبي والمصري تربطهما علاقات تاريخية واجتماعية عميقة، وإن أمن مصر من أمن ليبيا وكذلك العكس.

وأشار الصافي إلى أن الرئيس المصري أكد للمستشار عقيلة صالح خلال اللقاء أن ليبيا هي البلد الشقيق لمصر، وإن علاقات الشعوب هي أكبر وأطول عمرًا من أي روابط أخرى، وإن مصر تقف وقفة رجل واحد مع الشعب الليبي والجيش الليبي في حربه ضد الإرهاب، متمنيًا أن تستقر ليبيا وينعم شعبها بخيراتها.

وأوضح الصافي أن فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أكد على عمق العلاقات، وعلى تسهيل كافة الإجراءات للشعبين في دخولهم للبلدين، مثمنًا دور مصر حكومة وشعبًا في وقوفها مع ليبيا في مختلف الملفات.

وفي ختام اللقاء أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن سعادته بلقاء فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مؤكدًا دعمه للشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب من الشعب، وإن مصر ستقدم كل التسهيلات للشعب الليبي، في نيل استقراره وأمنه وسعادته، وإن أمن مصر من أمن ليبيا، وهما امتداد واحد للأمن القومي للبلدين. (وال- القاهرة) ر ع/ ر ت

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