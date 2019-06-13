دوريات ثابتة ومتحركة لقوة حماية وتأمين سرت

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت قوة حماية وتأمين سرت، اليوم الخميس، إنها تسّير دوريات أمنية ثابتة ومتحركة لتأمين المدينة وخاصة حدودها الإدارية من الناحيتين الجنوبية والشرقية، مؤكدة أن الأوضاع الأمنية في المنطقة «جيدة».

وأكدت القوة عبر صفحتها على «فيسبوك»: «استمرار الدوريات الثابتة والمتحركة لقوة حماية وتأمين سرت والقوة المساندة لها شرق وجنوب المدينة للحفاظ على أمن وأمان المواطن وتنفيذًا للمهام الموكلة للقوة من محافظة على الممتلكات العامة والخاصة وفرض الأمن والاستقرار».

وطمأنت قوة تأمين وحماية سرت «الجميع بأن الأوضاع الأمنية جيدة، وأن المنطقة الممتدة من أبوقرين غربًا حتى سرت شرقًا تحت سيطرة المنطقة العسكرية الوسطى بحكومة الوفاق الوطني».

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