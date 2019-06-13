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الكويت تنفي اتخاذ أي إجراءات غير اعتيادية بعد استهداف ناقلتي نفط بالخليج

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، اتخاذ أي اجراءات غير اعتيادية على خلفية التفجرات التي استهدفت ناقلتي نفط صباح اليوم بخليج عمان.
وقال المزرم على الحساب الرسمي للحكومة في تويتر، إن الدولة لم تعلن "حالة الاستعداد القصوى" كما تداولت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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