خامنئي لرئيس وزراء اليابان: ترامب لا يستحق الرد على رسالته

قال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الخميس، إنه لا جدوى حتى من الرد على رسالة حملها آبي إلى طهران من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في زيارة تهدف لتحقيق السلام لكن هجمات على ناقلتين في خليج عمان ألقت بظلالها عليها.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن خامنئي قوله لرئيس وزراء اليابان: "لا أعتبر ترامب أهلا لتبادل الرسائل وليس لدي أي رد له الآن أو في المستقبل".

وذكر ظريف على تويتر أن هجمات اليوم الخميس على ناقلتي النفط "المرتبطتين باليابان" مريب خاصة أنها جاءت في اليوم الذي التقي فيه آبي وخامنئي.

وقال خامنئي إن تعهدا قطعه ترامب في الآونة الأخيرة بعدم السعي لتغيير النظام في إيران "كذبة".

وأضاف "لا تثق الجمهورية الإسلامية الإيرانية مطلقا في أمريكا ولن تكرر أبدا تجربة المفاوضات السابقة المريرة مع أمريكا في إطار خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)".

وتابع قائلا: "لن تقبل أمة حكيمة وأبية التفاوض تحت الضغوط".

وقال آبي للصحفيين في طهران إن خامنئي أكد أن إيران ليست لديها نية السعي لامتلاك أسلحة نووية.

ورحب ترامب خلال زيارة لليابان الشهر الماضي بمساعدة آبي في التعامل مع إيران.

وألغت واشنطن الشهر الماضي إعفاءات من العقوبات كانت تسمح لبعض الدول، بما في ذلك اليابان، بشراء النفط الإيراني.

وفي أحدث تحرك لها، منعت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة الشركات من إبرام أي تعاملات مع أكبر مجموعة إيرانية للبتروكيماويات استنادا إلى الصلات التي تربطها بالحرس الثوري الإيراني.

وقال خامنئي لآبي "فرض الرئيس الأمريكي، بعد اجتماعه معك والمباحثات بشأن إيران.. عقوبات على قطاع البتروكيماويات. هل هذه رسالة تعكس الصدق؟ هل تظهر سعيه لمفاوضات صادقة؟".

وأضاف: "اليابان بلد آسيوي مهم وإذا كان يريد توسيع نطاق العلاقات مع إيران فعليه إبداء موقف حازم كما فعلت دول أخرى".

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