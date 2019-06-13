الأمور حُسمت.. سكاي: ساري مدربا لـ يوفنتوس

ووفقا لشبكة “سكاي إيطاليا” فأن الأمور حُسمت وتوصل يوفنتوس لاتفاق مع تشيلسي الإنجليزي بتولي مهمة تدريب السيدة العجوز الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يتولي ساري مهمة تدريب يوفنتوس بشكل رسمي خلال أيام.

وسيوقع مدرب نابولي وإيمبولي السابق على عقود انضمامه لـ 3 سنوات مع أبطال إيطاليا.

ويقترب الإنجليزي فرانك لامبارد من تدريب تشيلسي خلفا لساري بعد موسم جيد قضاه مع دربي كاونتي في الدرجة الأولى الإنجليزية.

ويخلف ساري مواطنه ماسيمليانو أليجري الذي قاد يوفنتوس خلال المواسم الخمسة السابقة.

ونجح ساري في قيادة تشيلسي لتحقيق لقب وحيد في موسمه بقميص البلوز بالفوز بلقب الدوري الأوروبي وهو الأول في مسيرته.

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