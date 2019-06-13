لن يُدرب أي فريق هذا العام.. أليجري: احتاج عاما لأعيد شحن البطاريات

مدرب يوفنتوس وميلان السابق تحدث خلال مؤتمر عن القادة في ميلانو عن مستقبله قائلا “احتاج عاما لأعيد شحن البطاريات واستعيد حياتي الشخصية مرة أخرى، واكتشاف مودة عائلتي وأطفالي وأصدقائي بعد سنوات عديدة”.

وأضاف “لقد شعرت بأن السنوات الـ 16 الماضية وكأنني في خلاط، عليك أن تأخذ بعضا من الوقت بعيدا عما تقضيه عادة مع العائلة والأصدقاء”.

وأتم “أستخدم هذا العام لإعادة شحن بطارياتي قبل الموسم بعد المقبل”.

أليجري قاد يوفنتوس خلال 5 مواسم للسيطرة على لقب الدوري الإيطالي وفاز بلقب كأس إيطاليا 4 مرات وتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

ارتبط اسم المدير الفني الإيطالي بتدريب تشيلسي ومانشستر يونايتد أو بالعودة لتدريب ميلان مرة أخرى بعدما قادهم للفوز بلقب الدوري الأخير في تاريخهم عام 2011.

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