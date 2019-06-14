الجيش الأمريكي: لا مصلحة لأمريكا في خوض صراع جديد بالشرق الأوسط لكننا ندافع عن مصالحنا

قال الجيش الأمريكي، الخميس، بعدما وجه مدمرة لموقع هجوم في خليج عُمان، إن الولايات المتحدة ليس لديها مصلحة في خوض صراع جديد بالشرق الأوسط لكنها ستدافع عن المصالح الأمريكية بما في ذلك حرية الملاحة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، إن المدمرة يو.إس.إس ميسون في طريقها إلى موقع الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عُمان، الخميس.

وأضاف البيان أن المدمرة يو.إس.إس بينبريدج تبقى على اتصال وثيق بالناقلة المتضررة كوكوكا كاريدجس ولن تتهاون مع أي تدخل.



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