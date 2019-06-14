مرشحون لزعامة حزب المحافظين البريطاني يدرسون تشكيل تحالف لمواجهة بوريس جونسون

ذكرت صحيفة جارديان اليوم الخميس أن مرشحين متنافسين على زعامة حزب المحافظين البريطاني يبحثون إمكانية تشكيل تحالف لتحدي بوريس جونسون المرشح الأوفر حظا لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وقالت الصحيفة إن أعضاء من فريق وزير الصحة مات هانكوك تحدثوا بشكل غير رسمي مع مستشارين للوزيرين مايكل جوف وساجد جاويد لبحث إمكانية تشكيل تحالف.

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