سويسرا تستعد لإضراب نسائي احتجاجا على عدم المساواة في الأجور مع الرجال

تستعد سويسرا لإضراب واسع النطاق اليوم الجمعة، حيث تخطط نساء للخروج إلى الشوارع للمطالبة بأجور متساوية بين العمال النساء والرجال.

وكان مئات الآلاف من النساء قد شاركن في إضراب سابق مماثل عام 1991.

ومن المقرر، تنظيم فعاليات الاحتجاجات في بلدات ومدن بجميع أنحاء البلاد اليوم الجمعة، حيث تخطط النقابات لإضراب، للمطالبة بأجور متساوية بين النساء والرجال، بالإضافة إلى ساعات عمل أسبوعية أقل، لتوفير الوقت لرعاية الأطفال.

وحسب معظم الإحصاءات الرسمية الأخيرة، فإن متوسط الأجر الشهري الشامل للنساء السويسريات يبلغ 6491 فرنكا سويسريا (6533 دولارا)، وهو ما يقل بنسبة 3ر18% عن الرجال.

وتدعم بعض الشركات والسلطات العامة، هذه الحركة من خلال منح المرأة إجازة عمل للمشاركة في الاحتجاجات.

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