ماكرون: الوضع الليبي هو تهديد لأمن المنطقة

ايوان ليبيا – وكالات :

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن الاتصال شهد استعراض الوضع في ليبيا، حيث أكد السيسي موقف مصر الداعم لوحدة واستقرر وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء علي التنظيمات والميليشيات المسلحة التي تمثل تهديداً ليس فقط علي ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط.

ومن جانبه أكد الرئيس الفرنسي ماكرون ضرورة تسوية الأزمة الليبية للخروج من الوضع الراهن الذي يمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها، وقد تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.

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