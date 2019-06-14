بوتين: انسحاب واشنطن من اتفاق إيران يزعزع استقرار المنطقة وقد يقوض منع الانتشار النووي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة وأن يقوض نظام منع الانتشار النووي.

وأوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن بوتين أعلن أن روسيا كرئيسة لمنظمة شنجهاي للتعاون ستسعى جاهدة لقيام المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بتحقيق جميع الالتزامات التي تم التعهد بها.

وقال بوتين: "بصفتنا رئيسا لمنظمة شنجهاي للتعاون، فإننا نعني تحقيق وفاء المشاركين في خطة العمل الشامل بالالتزامات، ونعتبر هذه الطريقة، الطريقة المنطقية والصحيحة الوحيدة".

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس الروسي في اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون الذي يعقد في العاصمة القرغيزية بشكيك.

وتضم منظمة شنجهاي في عضويتها 8 دول، هي الهند وكازاخستان وقرغيزيا والصين وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان. وحصلت 4 دول، هي منغوليا وإيران وأفغانستان وبيلاروسيا، على صفة المراقب بالمنظمة. وهناك 6 شركاء حوار مع المنظمة، هي سريلانكا وتركيا وأذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال.

يشار إلى أن العلاقات الأمريكية-الإيرانية تشهد توترا وتصعيدا عسكريا من جانب واشنطن، وذلك بعد انسحاب ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران والقوى العالمية في فيينا في عام 2015.

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