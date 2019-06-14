الرئيس الصيني: بكين ستعمل على تطوير علاقاتها مع طهران بغض النظر عن تغير الوضع

قالت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله للرئيس الإيراني اليوم الجمعة إن الصين ستعمل على تطوير علاقاتها مع إيران بشكل مطرد بغض النظر عن تغير الوضع.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن شي قال ذلك خلال اجتماع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بشكك عاصمة قرغيزستان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا