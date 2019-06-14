شركات نفطية تجدد تراخيص أعمالها

ايوان ليبيا – وكالات :

قال وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق علي عبد العزيز العيساوي إن شركة «توتال» النفطية الفرنسية وشركات أجنبية أخرى بدأت تجديد تراخيص أعمالها لدى حكومة الوفاق، وذلك في تصريحات لوكالة «رويترز».

وفي مايو الماضي، علقت وزارة الاقتصاد عمل توتال و39 شركة أجنبية أخرى، قائلة إن تراخيصها انتهت قبل أن تمنحها فترة سماح لمدة ثلاثة أشهر لطلب تراخيص جديدة.

واعتبرت «رويترز» أن تصريحات العيساوي قد تهدئ مخاوف الغرب من أن «حكومة الوفاق ستسعى لتعليق عمل شركات النفط وشركات بقطاعات أخرى مع خوضها صراعًا للبقاء» في حرب العاصمة طرابلس.

وفي الرابع من أبريل الماضي اندلعت اشتباكات بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة وقوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني أسفرت عن مقتل ٦٥٠ شخصًا وإصابة الآلاف، حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسيين ومحللين لم تسمهم القول إن «هذا التحرك هو ضغط سياسي يهدف إلى تعزيز الدعم في الخارج لمواجهة هجوم الجيش الوطني، الذي يسعى منذ أكثر من شهرين للسيطرة على العاصمة طرابلس».

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