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تكليف شركة الهندسة البحرية بوسكالس بإنقاذ ناقلتي النفط في خليج عُمان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلنت شركة الهندسة البحرية الهولندية بوسكالس اليوم الجمعة أنه تم تكليفها بمهمة إنقاذ ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لأضرار يوم الخميس في خليج عُمان فيما يشتبه أنه هجوم.
وقالت الشركة إن حالة الناقلة فرنت ألتير التي تحمل شحنة من النفت لا تزال مثيرة للقلق لكن الناقلة كوكوكا كاريدجس التي تحمل شحنة ميثانول في حالة مستقرة.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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