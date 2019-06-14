تكليف شركة الهندسة البحرية بوسكالس بإنقاذ ناقلتي النفط في خليج عُمان

أعلنت شركة الهندسة البحرية الهولندية بوسكالس اليوم الجمعة أنه تم تكليفها بمهمة إنقاذ ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لأضرار يوم الخميس في خليج عُمان فيما يشتبه أنه هجوم.

وقالت الشركة إن حالة الناقلة فرنت ألتير التي تحمل شحنة من النفت لا تزال مثيرة للقلق لكن الناقلة كوكوكا كاريدجس التي تحمل شحنة ميثانول في حالة مستقرة.

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