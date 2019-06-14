مسقط ترسل سفينتي إنقاذ للمساعدة في حادثة ناقلتي النفط بخليج عمان

أرسلت سلطنة عمان "سفينتي إنقاذ تابعتين للبحرية العمانية… للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ" في أعقاب حادثة ناقلتي النفط في خليج عمان أمس الخميس.

وجاء في بيان أصدره مركز الأمن البحري بالسلطنة: "أفادت معلومات مركز الأمن البحري في السلطنة بتعرض الناقلتين، إحداهما تحمل علم بنما والأخرى تحمل علم جزر مارشال، إلى حادثين بحريين حيث وقع الحادثان خارج المياه الإقليمية العمانية، فالأول وقع على بعد 82 ميلا بحريا اما الثاني فوقع على بعد 8ر66 ميل بحري".

وأضاف البيان الذي أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الجمعة: "استجابة إلى نداءات الاستغاثة من الناقلتين، وبالتنسيق مع مراكز الأمن البحري الإقليمية والدولية، قامت السلطنة بإرسال سفينتي إنقاذ تابعتين للبحرية السلطانية العمانية للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ بالإضافة إلى تسيير سلاح الجو السلطاني العماني طائرة استطلاع بحري" .

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