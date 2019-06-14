حقيقة نشاط داعش في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

نبه الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غويتيرس” إلى مخاطر من تفاقم الأوضاع في المناطق الليبية الواقعة تحت سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأشار “غويتيرس” في رسالة وجهها لأعضاء مجلس الأمن الدولي إلى أن عدم سيطرة التنظيم الإرهابي على أراض في ليبيا لا يعني عدم وجود تحركات له، فعناصره هي المسؤولة عن الهجمات الأخيرة في مناطق مختلفة.

وأبدى “غويتيرس” قلقه إزاء التصاعد الجديد لما عبر عنه بـ”الأعمال العدائية” والغموض السياسي في ليبيا، منبها لخطورة عودة الوضع إلى ما كان عليه على حد تعبيره.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه المعارك بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على تخوم العاصمة طرابلس من دون أن يحسمها أحد الطرفين لصالحه رغم مرور أكثر من شهرين على بداية هذه المعارك.

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