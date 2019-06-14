مبادرة لحكومة الوفاق لتسوية الأزمة في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف هاتفيا أمس الخميس مع وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة تحضير مبادرات جديدة لتسوية الأزمة في البلاد.

وزارة الخارجية الروسية قالت في بيانها الذي نشرته وكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس :”خلال المباحثة أبلغ سيالة، بوغدانوف عن تحضير مبادرات جديدة من قبل حكومة الوفاق لتسوية الأزمة الليبية”.

وأوضح بيان الخارجية الروسية أن المحادثات جاءت بمبادرة الجانب الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا