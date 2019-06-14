حركة الإضراب في البرازيل تمتد إلى قطاع النقل

شمل الإضراب العام بدعوة من النقابات في البرازيل الجمعة قطاع النقل بمواجهة حكومة الرئيس جاير بولسونارو الذي من المحتمل أن يواجه تعبئة ثالثة في الشوراع خلال شهر.

ودعت النقابات العمال في قطاع النقل الى الاضراب وغلق الطرقات في عدة مدن كبرى، احتجاجا على اصلاحات في أنظمة التقاعد لا تحظى بشعبية رغم إدخال تحسينات عليها أملا في تمريرها في البرلمان.

كما أبلغت النقابات صباح الجمعة عن اضرابات في قطاعي النفط والبنوك في عدة ولايات، فضلا عن المدرسين والطلبة الذين يعارضون اقتطاعات من ميزانية التربية.

وفي ساو باولو، أكبر مدن البلاد التي ستشهد مساء انطلاق "كوبا اميركا" بحضور بولسونارو، شلت الحركة في خط مترو في حين باتت الحركة بطيئة جدا في ثلاثة خطوط أخرى، بحسب شركة المترو. في المقابل استمر عمل الحافلات والقطارات بشكل عادي.

وفي سلفادور دي باهيا (شمال شرق) تعطلت وسائط النقل باستثناء المترو. أما في العاصمة برازيليا ومدينة بيلو اورزنتي (جنوب شرق) فقد كانت الحركة بطيئة في وسائل النقل. وفي ولاية ريو دي جانيرو، استخدمت الشرطة القنابل الصوتية لتفريق مضربين عطلوا حركة المرور، بحسب موقع جي1 الأخباري. ودعت النقابات إلـى مسيرات حاشدة في المدن الكبرى مساء الجمعة، وسيشكل ذلك اختبارا لمستوى التعبئة الشعبية. ودعت عدة نقابات إضافة الى نقابات مدرسين وطلاب إلى تظاهرات في أكثر من مئة مدينة في 24 ولاية على الأقل من ولايات البرازيل ال 27. وقال مستشار إعلامي نقلا عن رئيس المركزية الموحدة للعمال (سي يو تي) فاغنر فريتيس إن التعديلات التي أدخلت على قانون التقاعد "لا تغير شيئا". وأضاف "نتوقع إضرابا واسع النطاق". وشهدت البرازيل في 15 و30 مايو، نزول مئات الآلاف إلى الشوارع دفاعا عن القطاع التربوي.

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