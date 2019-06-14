البيت الأبيض: ترامب وآبي ناقشا هاتفيا الهجوم على ناقلتي نفط

قال البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ناقشا الهجمات التي وقعت أمس، على ناقلتي نفط في خليج عمان في اتصال هاتفي شكر خلاله ترامب آبي على جهوده لتسهيل التواصل مع إيران.

وأضاف البيت الأبيض، أن ترامب وآبي ناقشا أيضا المفاوضات التجارية بين البلدين وزيارة ترامب المقبلة لليابان التي تستضيف قمة مجموعة العشرين.



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