اللواء عبد السلام الحاسي: أكثر من 25 هجوم مسلح للمليشيات على مطار طرابلس دون جدوى

طرابلس 14 يونيو 2019 (وال)- قال آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية اللواء عبد السلام الحاسي، إن الميليشيات الإرهابية حاولت أكثر من 25 مرة استرجاع مطار طرابلس الدولي من قبضة الجيش الوطني دون جدوى.

وأكد اللواء عبد السلام الحاسي أن الجيش الوطني يُسيطر على مواقعه الإستراتيجية في مختلف المحاور، ويتقدم إلى قلب العاصمة ببطء مقصود، والهدف منه تجنيب المدنيين أية مواجهات داخل الأحياء السكنية.

وأوضح اللواء عبد السلام الحاسي – في تصريحات صحفية – أن الجيش يُواصل خطته العسكرية لتحرير العاصمة، ولن يتراجع عن أهدافه، وأن العالم يُدرك أن القوات المسلحة تُحارب إرهابيين ومرتزقة اختطفوا العاصمة، وعبثوا بمقدرات الدولة، ونهبوا المال العام وتلاعبوا بالمصلحة العليا للوطن.

وأشار اللواء عبد السلام الحاسي إلى أن الميليشيات فقدت الجانب الأكبر من إمكانياتها، وباتت لديها يقين بأنها مهزومة لا محالة، رغم استمرار وصول الدعم التركي بالأسلحة والخبراء في تحدّ سافر لقرارات مجلس الأمن.

واختتم اللواء عبد السلام الحاسي حديثه قائلا: “الإخوان المسلمين يُرّوجون أن الجيش الوطني قام بزرع ألغام حول المطار، وهو ما نفنده جملة وتفصيلاً، لأن أخلاقنا العسكرية كقوات نظامية تمنعنا من ذلك، وتجعلنا حريصين على سلامة مواطنينا، وعلى تأمين مناطق تمركزاتنا بخططنا المحكمة وقدرات رجالنا في الميدان”. (وال- طرابلس) ع ع/ ر ت

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