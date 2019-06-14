بكين تطلب من واشنطن الكف عن التدخل في شئـون هونج كونج

أدانت بكين، اليوم الجمعة، "التدخل العنيف" من قبل برلمانيين أميركيين قدموا أمس مشروع قانون ينتقد الحكومة الصينية بسبب "مهاجمة الحكم الذاتي لهونج كونج".

ويرمي المشروع بعنوان "قانون حقوق الإنسان والديموقراطية في هونج كونج" إلى تأكيد "التزام واشنطن بالديموقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون" في هذه المستعمرة البريطانية السابقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية غنغ شوانغ خلال مؤتمر صحـفي إن بعض النواب الأميركيين "أدلوا بتصريحات غير مسئـولة حول شئـون هونج كونج وتدخلوا بشكل عنيف في الشئـون الداخلية للصين".

وأضاف "على الأشخاص المعنيين في الولايات المتحدة أن يتخلوا عن وهم محاولة التأثير على هونج كونج".

وتظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في شوارع المدينة هذا الأسبوع احتجاجا على مشروع قانون مثير للجدل حول تسليم مطلوبين للصين. وشهدت هونج كونج الأربعاء أسوأ أعمال العنف السياسي منذ 1997 أثناء تفريق شرطة مكافحة الشغب عشرات الآلاف من المحتجين بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وأوقعت المواجهات 79 جريحا على الأقل. ودعا المنظمون الرئيسيون للتظاهرات مجددا إلى تظاهرة ضخمة الأحد وإضراب عام الإثنين. وتعرضت رئيسة حكومة هونغ كونغ الموالية لبكين كاري لام الجمعة لانتقادات من معسكرها الخاص بشأن مشروع القانون المثير للجدل الهادف للسماح بتسليم مطلوبين إلى الصين والذي كان وراء تظاهرات ضخمة في المستعمرة البريطانية السابقة.

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