وكالة الأنباء السعودية تبحث مستقبل صناعة الأخبار في العالم بمشاركة 90 وكالة عالمية في بلغاريا

تشارك المملكة العربية السعودية في أعمال المؤتمر الدولي السادس لوكالات الأنباء في العالم الذي بدأت أعماله في دولة بلغاريا، ويستمر حتى غدا السبت تحت عنوان "مستقبل الأخبار"، وبحضور 200 ممثل لأكثر من 90 وكالة أنباء ومؤسسة صحفية في العالم، وعدد من الأكاديميين المتخصصين في مجال الإعلام من مختلف جامعات العالم.

يرأس وفد المملكة في المؤتمر معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية رئيس المؤتمر الدولي الرابع لوكالات الأنباء عبدالله بن فهد الحسين.

ويناقش المؤتمر مستقبل الأخبار في ظل التحديات التي فرضتها وسائل الاتصال الحديثة ومنصات شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى دراسة السبل الكفيلة بضمان استمرارية تدفق المعلومات الصحيحة وذات الجدوى والفائدة للمجتمع، وطرق مواجهة أساليب التضليل الإعلامي التي سادت خلال السنوات الأخيرة إلى جانب كيفية الحصول على موارد تمويل لوكالات الأنباء مع حفاظها على استقلاليتها.

وتأسست فكرة عقد المؤتمر الدولي لوكالات الأنباء في العالم عام 2004م حينما استشعرت الوكالات مسئـوليتها كمنتج رئيس للأخبار في العالم تجاه الزخم الهائل في حجم تبادل المعلومات الذي تشهده البشرية حاليًا عبر أدوات الاتصال الحديثة، ولذا تم إنشاء مجلس وكالات الأنباء (NACO) الذي أوكلت إليه مهمة تنظيم المؤتمر الدولي لوكالات الأنباء في العالم كل ثلاثة أعوام وإعداد هيكلته وبرنامجه.

وتعد وكالة الأنباء السعودية "واس" عضوًا فاعلاً في هذا المجلس الذي يضم عددًا من المنظمات الإقليمية لوكالات الأنباء. يركز المجلس في عقد مؤتمره الدولي على دعم عمل الوكالات من خلال المشاركة في معرفة التطورات المهمة في مجال الإعلام وأدوات الاتصال الحديثة، وتناول النماذج البديلة في عمل الوكالات وحمايته من القرصنة، وإحداث الجودة والنوعية في المواد الإعلامية التي تطرحها.

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