ماكسي جوميز.. المهاجم المتكامل خليفة سواريز ومستغل أنصاف الفرص

ومن بين هذا الشح، يطل علينا ماكسيميليانو جوميز، لاعب سيلتا فيجو الإسباني، والذي سيحصل على فرصة خطف الأنظار في كوبا أمريكا 2019.

يضع هذا المهاجم الشاب تحت المنظار، ويأخذكم في جولة مع أبرز محطات مسيرته التي تبشّر بمستقبل مشرق.

بدأ المهاجم الشاب صاحب الـ 22 عاما رحلته مع كرة القدم في الدوري الأوروجوياني بصفوف نادي ديفينسور سبورتينج عام 2015.

يتميز اللاعب الشاب بطول قامة يعطيه الأفضلية في الكرات الهوائية، ويستطيع التسديد بكلتي قدميه بدقة رائعة نحو الشباك.

شهدت أولى مشاركاته مع ديفينسور سبورتنج مشهدا دراميا بعد أن دفع به المدير الفني خوان تيخيرا في الوقت الإضافي من مباراة فريقه أمام فريق لانوس في بطولة كأس سودا أميركا.

وذهب اللقاء إلى الركلات الترجيحية ثم كلفه المدير الفني بتسديد الركلة الأخيرة وسط ذهول جميع لاعبي الفريق داخل أرض الملعب، لكن ماكسي لم يخذل مدربه وسدد الكرة بكل ثقة داخل الشباك ليصعد بفريقه إلى الدوري ربع النهائي من البطولة. ومن هنا أصبحت ثقة اللاعب ملء السماء وتحول اللاعب الشاب إلى ماكينة أهداف داخل فريقه.

توهج ماكسي بشكل ملفت للنظر داخل أوروجواي وأجبر المدرب على إشراكه بدلا من النجم المخضرم هيكتور أكونا مهاجم.

الفريق الأساسي، وكعاده ماكسي دائما ما يستغل أنصاف الفرص وسجل 14 هدفا في 21 مباراة خاضها مع الفريق في موسم 20152016.

“ماكسي هو لاعب متكامل يمتلك إمكانيات ليس لها حدود، إنه قوي بدنيا ويمتلك مهارات فنية مذهلة وقدرة رائعة في الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط” إدواردو أسيفيدو المدير الفني لديفينسور سبورتينج

سحب ماكسي البساط من أسفل مهاجمي الدوري الأوروجوياني وأصبح الأفضل في الدوري بعد أن سجل 10 أهداف من أصل 12 مباراة شارك فيها مع بداية عام 2017، ومن هنا بدأت تنشر الصحف في أوروجواي بعض التقارير التي تشير إلى مولد سواريز جديد.

“لويس سواريز هو مثلي الأعلى، الجمهور في أوروجواي يقولون إنني سأكون خليفته في المنتخب، بكل تأكيد أتمنى أن يتحول ذلك إلى حقيقة”.

بعد أن لمع بريقه في أرض بلاده بدأت الأنظار تتجه نحوه، كان كشافو سيلتا فيجو يتابعون اللاعب عن كثب في عام 2017، المراقبة لم تستمر طويلا. انتقل جوميز لصفوف سيلتا فيجو في مايو من العام نفسه.

انتقل جوميز للنادي الإسباني في شهر مايو 2017 في صفقة كلفت خزانة الفريق 4.3 مليونا فقط، كانت صفقة لا تصدق بالنظر إلى أسعار الوهمية للاعبين آنذاك.

ولكن كان للمدير الفني لسيلتا فيجو وجهة نظر مختلفة عن الجميع بعد أن أصر على انضمام لاعب مغمور ويفتقد للخبرة ولم يشارك مع منتخب بلاده في أي مباراة.

“تحركات ماكسي داخل الملعب رائعة وأنه يتمتع أيضا بلياقة بدنية مميزة سوف تضيق الخناق على مدافعي خصومنا”

هكذا صرّح خوان كارلوس أونزوي مدرب سيلتا حينها وأضاف قائلا: “إنه مرن للغاية داخل أرض الملعب وأسرع من المهاجمين الأساسيين الذي يمتلكهم الفريق. إنه بالفعل ما نحاجه بالضبط”.

واستطاع المهاجم الشاب أن يسجل 19 هدفا في أول مواسمه مع سيلتا فيجو، وهذا المعدل كان مؤشرا على أننا على موعد لمشاهدة مهاجم ربما سيزاحم هدافي الدوري قريبًا.

وبحكم تواجد أونزوي كمساعد لمدة ثلاث سنوات للويس إنريكي المدير الفني السابق لبرشلونة، كان الأول على مقربة بشكل مباشر من لويس سواريز مهاجم الفريق الكتالوني.

أصبح المدير الفني للفريق السماوي يمتلك عينا ثاقبة يمكنها تطوير اللاعبين بشكل سريع، ساعد ذلك جوميز في التأقلم سريعا داخل صفوف سيلتا فيجو وتجسد ذلك في أولى مبارياته أمام ريال سوسيداد حيث كان أفضل لاعب في الفريق واستطاع أن يسجل ثنائية على الرغم من خسارة فريقه بثلاثة أهداف.

وبما من أهم صفات المهاجم الشاب هي استغلال الفرص والظهور الجيد دائما في اللقاءات؛ سجل اللاعب مرة ثانية في ثاني مباريات الفريق في الدوري أمام ريال بيتيس لكن سوء الحظ استمر وخسر الفريق بنتيجة 2-1.

كانت البداية رائعة بالنسبة للاعب في الدوري الإسباني لكن جوميز كان ينتظر المواجهات التي تنصب نحوها أعين المشجعين، وهي مواجهة كبار الدوري.

سجل جوميز في شباك كل من إشبيلية وريال مدريد وبرشلونة في أولى مواسمه مع الفريق ليصبح اللاعب الوحيد الذي سجل في عملاقي إسبانيا في الدوري وقتها، وأنهى الموسم برصيد 18 هدف وصناعة 5 أهداف.

وسجل ماكسي 31 هدفا في أول موسمين إجمالا له في الدوري الإسباني ويتطلع المهاجم الشاب لزيادة رصيده الموسم القادم.

استدعاه أوسكار تباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي للمشاركة في بطولة كأس العالم 2018، وحينما سُئل المدرب عن أسباب استدعاء اللاعب الشاب لصفوف المنتخب قال “ماكسي بارع في الكرات الهوائية وهي من أهم الصفات التي تميزه، كما أن التشريح الجسماني للاعب يذكرنا ببنيان كريستيان فييري مهاجم إيطاليا السابق، هو يفضل أن نشبهه بمواطنيه سواريز وإيدسون كافاني”.

الانضمام إلى المنتخب هو الحلم الأعظم لأي لاعب كرة قدم، فتحقيق البطولات باسم بلدك دائما ما يكون الهدف الأسمى لأي لاعب.

جوميز صرّح: “التواجد داخل غرفة خلع الملابس وسط تلك الوحوش هو أمر رائع، أنا أعمل خطوة بخطوة، أعمل بكل جهد على أمل الوصول إلى كأس العالم. فهذا هو حلمي منذ أن كنت طفلا”.

سجلت مباراة أوروجواي وبولندا أولى مباريات ماكسي بقميص المنتخب وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

أما عن المشاركة الرسمية فشارك اللاعب في المباراة الثالثة لـ أوروجواي بدور المجموعات أمام روسيا وانتهى اللقاء بفوز الفريق اللاتيني بثلاثية نظيفة أمام المضيف.

كما شارك في مباراة ربع النهائي التي جمعت بين أوروجواي وفرنسا البطل، في مباراة انتهب بفوز الديوك بثنائية دون رد.

هددت الأموال مسيرة اللاعب الشاب في أولى أعوامه مع سيلتا فيجو، عندما أرسل نادي بيكين جوان الصيني عرضا ضخما لضم ماكسي.

لم يستطع سيلتا رفض المبلغ الكبير الذي قدمه الفريق الصيني، خاصة أن فريق ماكسي الأول ديفينسور سبورتينج ضغط بشده لإتمام الصفقة وذلك بسبب وجود نسبة تقدر بـ 20% من إعادة بيع اللاعب لفريق آخر.

المبلغ كان كافيا لأن يغري اللاعب نفسه لكن ماكسي قرر البقاء في الدوري الإسباني ورفض المقابل المادي الضخم، وتوجه النادي الصيني بعد فشل المفاوضات لضم سيدرك باكامبو مهاجم فياريال وتمت الصفة بالفعل.

استدعى أوسكار تباريز ماكسي للقائمة النهائية لمنتخب أوروجواي المشاركة في بطولة كوبا أمريكا.

وبعد استدعاء اللاعب للقائمة قال على حسابه الشخصي تويتر “سعيد لأنني داخل قائمة منتخب أفضل دولة في العالم”.

ويطمح اللاعب للاستمرار في تقديم العروض الجيدة في أولى بطولاته داخل قارة أمريكا الجنوبية، خاصة أن الكشافين سوف يتواجدون لمتابعة المواهب الشابة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا