قالت وزيرة الاقتصاد المكسيكية جراسيلا ماركيز اليوم الجمعة إن المكسيك ستكون على استعداد للرد بالمثل إذا فرضت الحكومة الأمريكية رسوما جمركية على صادرات مكسيكية إلى الولايات المتحدة.
ومتحدثة في الكونجرس، قالت ماركيز إن حكومة المكسيك ستبادر أيضا إلى اتخاذ إجراءات ثنائية ومتعددة الأطراف للدفاع عن مصالحها التجارية إذا استحدثت الولايات المتحدة رسوما جمركية.
وزيرة الاقتصاد: المكسيك جاهزة للرد بالمثل إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية
قالت وزيرة الاقتصاد المكسيكية جراسيلا ماركيز اليوم الجمعة إن المكسيك ستكون على استعداد للرد بالمثل إذا فرضت الحكومة الأمريكية رسوما جمركية على صادرات مكسيكية إلى الولايات المتحدة.
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