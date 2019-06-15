مداهمة للقوات المسلحة في جبال الهروج

ايوان ليبيا – وكالات :

كشفت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة عن قيام وحدات الجيش بالمنطقة الجنوبية بمباغثة فلول تنظيم داعش الإرهابي المختبئة في جبال الهروج ، مبينةً بأن وحدات الجيش تمكنت من قتل أكثر من 12 عنصر إرهابي لمجموعة يطلق عليها ( الذئاب المنفردة ) وتدمير 6 آليات مسلحة وإسترداد آلية مسلحة .

شعبة الإعلام الحربي أوضحت بأن هذه العناصر التي تتخذ من جبال الهروج مخبئاً لتنفيذ هجماتها الإرهابية كانت وراء الهجوم المتكرر على منطقة الفقهاء وتراغن وغدوة ، مبينةً بأن وحدات الجيش لازالت تتعامل مع بقية فلول هذه المجموعات الإرهابية في الجنوب.

وبين الاعلام الحربي بلأن الكتائب التي نفذت هذه العملية في جبال الهروج هي كتيبة خالد بن الوليد وقوة التمركزات الأمنية وسرية شهداء الفقهاء التابعة للكتيبة 116.

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