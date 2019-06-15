المحجوب: معركة طرابلس وصلت إلى نهايتها وحكومة الوفاق ستنتقل إلى مصراتة

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف آمر المركز الإعلامي لغرفة عمليات طوفان الكرامة العميد خالد المحجوب، أن حكومة الوفاق تستعد للانتقال إلى مدينة مصراتة، بعد خساراتها في معركة طرابلس.

وقال المحجوب : “إن معركة طرابلس وصلت إلى نهايتها، وحكومة الوفاق ستنتقل إلى مصراتة”، مشيرا إلى أن هناك معلومات تفيد باستعدادات وزارة الداخلية في حكومة الوفاق للانتقال إلى مدينة مصراتة لمباشرة العمل من هناك، وأن حكومة الوفاق تعمل الآن على البحث عن مقرات لوزاراتها في مصراتة.

وأكد المحجوب، أن القوات المسلحة العربية الليبية لن تتراجع عن استكمال مهمتها في تطهير البلاد من الإرهاب للوصول إلى مرحلة الأمن والاستقرار في مختلف أرجاء ليبيا.

يشار إلى أن الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، كان قد أطلق في الرابع من أبريل الماضي 2019، عملية “طوفان الكرامة” لتطهير العاصمة طرابلس.

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