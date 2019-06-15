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رئيسة حكومة هونج كونج تعلن تعليق مشروع قانون لتسليم مطلوبين للصين | صور

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية لحكومة هونج كونج كاري لام، السبت، أن مشروع القانون المثير للجدل حول تسليم مطلوبين للصين "سيتم تعليقه"، وذلك بعد أسبوع من تظاهرات غير مسبوقة شهدتها المستعمرة البريطانية السابقة.
وقالت لام للصحفيين إن "الحكومة قررت تعليق مشروع القانون".

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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