أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية لحكومة هونج كونج كاري لام، السبت، أن مشروع القانون المثير للجدل حول تسليم مطلوبين للصين "سيتم تعليقه"، وذلك بعد أسبوع من تظاهرات غير مسبوقة شهدتها المستعمرة البريطانية السابقة.
وقالت لام للصحفيين إن "الحكومة قررت تعليق مشروع القانون".
رئيسة حكومة هونج كونج تعلن تعليق مشروع قانون لتسليم مطلوبين للصين | صور
أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية لحكومة هونج كونج كاري لام، السبت، أن مشروع القانون المثير للجدل حول تسليم مطلوبين للصين "سيتم تعليقه"، وذلك بعد أسبوع من تظاهرات غير مسبوقة شهدتها المستعمرة البريطانية السابقة.
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