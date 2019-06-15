ناقلة النفط اليابانية التي تعرضت لهجوم في بحر عمان سترسو في مرفأ إماراتي

يرتقب أن ترسو ناقلة النفط اليابانية السبت في مرفأ إماراتي بحسب ما أعلنت الشركة اليابانية المشغلة لها بعد يومين من تعرضها وناقلة أخرى لهجوم في بحر عمان الخميس.

وتعرضت ناقلتا نفط نروجية ويابانية الخميس لهجمات لم يحدّد مصدرها فيما كانتا تبحران قرب مضيق هرمز، الممر الإستراتيجي الذي يعبر منه يوميا نحو ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً.

ويأتي ذلك بعد شهر على تعرّض أربع سفن بينها ثلاث ناقلات نفط في 12 مايو لعمليات "تخريبية" لم يكشف عمن يقف خلفها. ووجهت واشنطن آنذاك اصابع الاتهام إلى طهران التي نفت أي مسئولية.

وفي طوكيو، قال متحدث باسم شركة "كوكوا سانجيو" اليابانية المشغلة لناقلة النفط الثانية لوكالة فرانس برس إن السفينة "كوكوكا كوراجوس" سترسو في ميناء إماراتي.

وأضاف: "ما زلنا لا نعرف إن كانت الناقلة ستذهب إلى خورفكان أو الفجيرة وهما قريبان جدا". ورفض المتحدث تحديد موعد وصول الناقلة إلى المرفأ. ودخلت الولايات المتحدة وإيران الجمعة في حرب كلامية تعكس التوتر المتصاعد في هذه المنطقة الحيوية مع اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران بالوقوف خلف الهجومين. وأكد ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أن "إيران قامت بهذا الأمر"، مستنداً إلى تسجيل مصوّر بالأبيض والأسود نشرته القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي قبل ساعات وقالت إنّه يظهر زورقاً سريعاً للحرس الثوري الإيراني يزيل "لغما مغناطيسيا لم ينفجر" عن جسم إحدى الناقلتين. وقال ترامب: "نرى السفينة، مع لغم لم ينفجر، وهذا يحمل بصمات إيران"، مؤكّداً أنّ الحرس الثوري "لا يريد ترك أدلة خلفه". من جهتها، نفت إيران أي ضلوع لها في الهجومين اللذين وقعا فيما كان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يزور طهران للقيام بوساطة بينها وبين واشنطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا