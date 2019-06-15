عودة إمدادات الغاز إلى لايفكو

ايوان ليبيا – وكالات :

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط عودة إمدادات الغاز إلى الشركة الليبية النرويجية للأسمدة «لايفكو»، مع توقّع استئناف العمليات بالمصنع قريبا.

وقالت مؤسسة النفط، في بيان اليوم، إنه جرى التوصل إلى اتفاق مع مساهمي شركة «لايفكو»، والمؤسسة الليبية للاستثمار وشركة «يارا»، خلال اجتماع عُقد أول من أمس الخميس، على عدد من الإجراءات التي تضمن استمرارية العمليات، وحماية وظائف العاملين بها، بما في ذلك استئناف إمدادات الغاز، على أن تتولى مؤسسة النفط تسويق منتجات الأمونيا واليوريا.

من جانبه، قال رئيس المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله إن الاتفاق « سيساهم في حماية مصالح و حقوق الدولة الليبية ووظائف عاملي الشركة في آن واحد»، مشيرًا إلى أن المؤسسة ستوظف جميع قدراتها وخبراتها لتسويق هذه المنتجات واستعادة الأمان المالي للشركة.

وتأسست شركة «لايفكو» عام 2009 كمشروع مشترك، حيث تمتلك شركة «يارا»حصة نسبتها 50%، فيما تملك المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار حصة 25 % لكل منهما.

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