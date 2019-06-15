بالابتسامات والورد.. رئيسة سلوفاكيا الجديدة تتسلم مهام عملها بالقصر الرئاسى | صور

وصلت رئيسة سلوفاكيا الجديدة زوزانا كابوتوفا إلى القصر الرئاسى فى العاصمة السلوفاكية براتيسلافا للقام بمهام عملها بعد أن أدت اليمين الدستورية كأول سيدة تعتلى كرسى الرئاسة فى البلاد.

وفور وصول كابوتوفا إلى أبواب القصر، رحب بها الرئيس المنتهية ولايته أندريه كيسكا وزوجته مارتينا كيسكوفا، حيث قدما إليها باقة من الورد متمنين لها التوفيق فى مهمتها الجديدة، بحسب الصور التى أظهرتها وكالة رويترز للأنباء.



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