وفد وزاري رفيع للحكومة المؤقتة يصل بلدية غات لبحث احتياجاتها والاطمئنان على سكانها

غات 15 يونيو 2019 (وال)- وصل وفد رفيع للحكومة الليبية المؤقتة يترأسه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبد الرحمن الأحيرش بعد ظهر اليوم السبت إلى بلدية غات.

وذلك لتفقد المنطقة عقب السيول التي اجتاحتها خلال المدة الماضية، والتي تسببت في حدوث أضرار كبيرة ونزوح المواطنين من منازلهم التي تضررت بسبب السيول والفيضانات.

هذا وضم وفد الحكومة معالي وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ومعالي وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد، ومعالي وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ومعالي وزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، ورئيس مؤسسة الطاقة الذرية، إضافة إلى الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة السيد حاتم العريبي، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وكان في استقبال الوفد لحظة هبوط طائرة الحكومة بمطار غات الدولي، عميد وأعضاء بلدية غات، إلى أعيان وحكماء المنطقة.

وعقد وفد الحكومة المؤقتة اجتماعًا بمختلف مسؤولي البلدية، للاستماع إلى أبرز الاحتياجات للمنطقة، والتأكد من وصول كافة المساعدات والإغاثة التي سيرتها الحكومة المؤقتة إلى البلدية فور وقوع الكارثة الطبيعية.

وأشاد مسؤولي بلدية غات بالاستجابة السريعة من قبل الحكومة المؤقتة تجاه بلدية غات وسكانها، رغم بُعد المسافة التي تفصل بين مخازن الحكومة والبلدية.

وتعهّد وفد الحكومة المؤقتة باستمرار وصول الخدمات إلى هذه المنطقة، وذلك بعد تسييّر كافة الأمور التي تسببت السيول في تعطيلها على مدى الأيام الماضية. (وال- غات) أ م/ ر ت

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