مقترحات لضمان الإقراض

ايوان ليبيا – وكالات :

صرح مدير عام صندوق ضمان الإقراض عبد العاطي الفاخري أن الصندوق بالاشتراك مع وزارة التخطيط والاقتصاد ووزارة المالية ومؤسسات خبراء فرنسا شرعوا اليوم في تونس بتقديم مقترحات ضمان الإقراض من البنوك للأفراد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ قرار المجلس الرئاسي الذي قضى بإعادة تنظيم الصندوق تحت اسم صندوق ضمان الائتمان الذي سيعتمد بعد الانتهاء من الإجراءات.

وأوضح الفاخري مصارف الوحدة والصحارى والجمهورية والسراي والواحة وشمال أفريقيا إضافة إلى مصرف اليقين، وقعوا على مسودة اتفاق المقدمة من صندوق الإقراض.

وكان الفاخري أشار إلى أن الصندوق وقع على توريد منظومة الكترونية من شأنها تسهيل الإجراءات بين المتقدم للحصول على قرض استثماري والمصرف وصندوق ضمان الائتمان.

بدوره قال مدير إدارة الرقابة بمصرف ليبيا المركزي مختار الطويل إن دور المركزي في عمله ضمن المؤسسات المختصة لتطوير عمل وإعادة تسمية صندوق ضمان الإقراض إلى صندوق ضمان الائتمان دور إشرافي.

وبين الطويل أن الخطوة تهدف لتنوع مصادر الدخل وإيجاد بدائل دخل جديدة.

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