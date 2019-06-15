بيع نسخة من الطبعة الأولى لكتاب لداروين بنصف مليون دولار في مزاد بأمريكا

أعلنت دار (بونهامز) للمزادات في مدينة نيويورك الأمريكية ليلة الجمعة/السبت الماضية، (بالتوقيت المحلي)، عن بيع نسخة من الطبعة الأولى لكتاب العالم البريطاني الشهير تشارلز داروين (1809-1882) "حول أصل الأنواع"، مقابل نحو 500 ألف دولار.

بهذا يكون الكتاب قد بيع بسعر أعلى بشكل ملحوظ مما كانت تتوقعه الدار التي أشارت توقعاتها إلى أن سعره سيصل إلى 300 ألف دولار.

وأوضحت الدار، أن الفائز بالمزاد قدم عطاءه عبر الهاتف، وأضافت أن الفائز فضل عدم الكشف عن هويته.

كان داروين قد أهدى هذا الكتاب، الذي أصبح اليوم أساسا لعلم الأحياء التطوري، لزميله الألماني روبرت كاسباري (1818-1887)، وقد اشترى بروفيسور بريطاني متخصص في علم النفس هذا الكتاب مطلع القرن العشرين، ومنذ ذلك التاريخ دخل الكتاب في ملكية عائلة البروفيسور إلى أن تم طرحه في المزاد.

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