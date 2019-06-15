السفير المصري في دار السلام يلتقي رئيس الوزراء التنزاني| صور

التقى "محمد جابر أبو الوفا" سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، السيد "قاسم ماجاليوا" رئيس الوزراء التنزاني. وصرح "أبو الوفا" بأن اللقاء تناول أطر التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين، والفرص والمجالات المتاحة لتعزيز العلاقات المصرية التنزانية، بما في ذلك إمكانات تدعيم التعاون في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائى والثروة الحيوانية والطاقة والدواء، فضلاً عن بحث آليات زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وسبل تعزيز الاستثمارات وأنشطة الشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين في تنزانيا.

وأضاف السفير بأنه تم خلال اللقاء التطرق للتعاون القائم بين البلدين الشقيقين على الصعيد الفني، وبما يعزز من الروابط الاقتصادية والتجارية بينهما. وأشاد "أبو الوفا" بما تشهده علاقات البلدين في السنوات الأخيرة من تطورات، لاسيما فيما يتعلق بالزيارات رفيعة المستوى بينهما، وفى مقدمتها الزيارة الناجحة للرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية لدار السلام في أغسطس ٢٠١٧، والتي مثلت دفعة كبيرة لعلاقات البلدين الشقيقين، وكذا زيارة الدكتور "مصطفى مدبولى"، رئيس مجلس الوزراء إلى دار السلام في ديسمبر ٢٠١٨، وصولاً لزيارة الدكتور "على عبد العال"، رئيس مجلس النواب لتنزانيا فى أبريل 2019.

وأشار السفير إلى أن الجانبين بحثا كذلك خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين على الصعيد القاري، خاصة فى ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، حيث حرص "أبو الوفا" على استعراض أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد، مشددا في هذا السياق على عزم مصر الأكيد أن تأتي فترة رئاستها الاتحاد الإفريقي محققة لآمال وتطلعات كافة الدول والشعوب الإفريقية في التنمية والرخاء والاستقرار.

من جانبه، أكد "ماجاليوا" خلال اللقاء حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع مصر في مختلف المجالات، مبديا تطلعه للبناء على ما تحقق من تطور فى علاقات البلدين، واستكشاف مجالات وأطر جديدة للتعاون بينهما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا