إيران تستدعي سفير بريطانيا بعد تحميلها مسئولية الهجوم على ناقلتي نفط بخليج عمان

ذكرت وكالة الطلبة للأنباء في إيران أن الحكومة استدعت اليوم السبت، السفير البريطاني في طهران بعدما قالت بريطانيا إنها تحمل إيران مسئولية الهجوم على ناقلتي نفط بخليج عمان.

وقالت الوكالة "خلال الاجتماع مع مسئول وزارة الخارجية الإيرانية، "نددت إيران بقوة بالاتهامات التي لا أساس لها، وانتقدت موقف بريطانيا غير المقبول فيما يخص الهجوم الذي وقع بخليج عمان".

وأضافت الوكالة أن إيران طلبت من السفير البريطاني توضيحا وتصحيحا لموقف بلاده بعدما أضحت بريطانيا البلد الوحيد الذي يردد الاتهامات الأمريكية بشأن الهجوم.

وقال مسئول بوزارة الخارجية البريطانية إن التقرير ليس صحيحا وإنه لم يتم استدعاء السفير.

وأصدر وزير خارجية بريطانيا جيريمي هنت بيانا أمس الجمعة، ألقى فيه باللوم على إيران والحرس الثوري الإيراني في الهجوم على ناقلتي النفط، قائلاً إنه لا يمكن لأي بلد أو جهة أخرى غير رسمية القيام بذلك. ونفت إيران تورطها في الهجوم، وأثارت الهجمات مخاوف من نشوب حرب في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لشحن النفط، في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

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