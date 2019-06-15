القنصل العام في هونج كونج يفتتح الجناح المصري بالمعرض الدولي للسفر| صور

افتتح أحمد عزت القنصل العام لمصر فى هونج كونج الجناح المصري بالمعرض الدولي للسفر المنعقد بهونج كونج فى دورته الثالثة والثلاثين، وذلك بمشاركة كل من مدير المكتب السياحى المصرى بسفارة جمهورية مصر العربية ببراج ومدير مكتب مصر للطيران بهونج كونج.

ويشارك فى المعرض مجموعة من شركات السياحة المصرية العاملة فى السوق الصينى، بالإضافة إلى ما يقارب 600 عارض دولى، مما يزيد على 50 دولة.

ويعد المعرض من أهم المعارض المتخصصة فى مجال السياحة فى آسيا.

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