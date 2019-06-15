أمريكا تصعد الهجمات الإلكترونية على شبكة الكهرباء الروسية

قال مسئولون حكوميون حاليون وسابقون في الحكومة الأمريكية اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تكثف هجماتها الرقمية على شبكة الكهرباء الروسية، في تحذير للرئيس فلاديمير بوتين وطريقة لإظهار كيفية استخدام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلطات الجديدة لنشر الأدوات الإلكترونية بصورة أكثر عدوانية.

ووصف المسئولون خلال مقابلات أجريت على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، إدخال أمريكا رمزا إلكترونيا داخل شبكة الكهرباء الروسية وغيرها من الأهداف بوصفه إجراء سريا، مصاحبا للإجراءات التي تمت مناقشتها علنا وتم توجيهها إلى وحدات التضليل والقرصنة في موسكو خلال انتخابات التجديد النصفي عام 2018، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وقال المدافعون عن الاستراتيجية الأكثر عدوانية إنها تأخرت كثيرًا، بعد سنوات من التحذيرات العلنية من وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" حول إدخال روسيا برامج ضارة قد تخرب محطات الطاقة الأمريكية أو خطوط أنابيب النفط والغاز أو إمدادات المياه في أي صراع مستقبلي مع الولايات المتحدة.

لكن هذه الاستراتيجية تنطوي أيضًا على مخاطر كبيرة من تصعيد الحرب الباردة الرقمية اليومية بين واشنطن وموسكو.

ورفضت الإدارة وصف الإجراءات المحددة التي اتخذتها بموجب السلطات الجديدة، التي منحها البيت الأبيض والكونجرس العام الماضي بشكل منفصل لقيادة الولايات المتحدة السيبرانية، ذراع وزارة الدفاع (بنتاجون) الذي يدير العمليات الجيش الهجومية والدفاعية في العالم الإلكتروني. لكن جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب قال في ظهور علني يوم الثلاثاء الماضي، إن الولايات المتحدة باتت الآن تنظر إلى منظور أوسع للأهداف الرقمية المحتملة كجزء من محاولة "للقول لروسيا، أو لأي طرف آخر يشارك في عمليات قرصنة عبر الإنترنت ضدنا (سوف تدفعون الثمن)".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا