بيان من الجيش الليبى بشأن اخلاء مخيم لنازحي تاورغاء شرق مدينة هرواة

ايوان ليبيا وكالات :

نفت غرفة عمليات سرت الكبرى التابعة للقوات المسلحة الليبية ما تتداوله بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طلبها اخلاء مخيم لنازحي تاورغاء شرق منطقة هراوة.

وقالت الغرفة في بيان، ننفي الأخبار المتداولة على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص طلبها بإخلاء مخيم نازحي تاورغاء شرق مدينة هرواة خلال 72 ساعة.

وأكدت غرفة عمليات سرت الكبرى عدم وجود اي مخيم لأهالي تاورغاء في تلك المنطقة، محذرة المواطنين من بعض الصفحات والأقلام المأجورة التى تتخذ من الفتنة وترويج والاشاعات الكاذبة منهاج لها.

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