ميرور: صلاح رفض ريال مدريد ويوفنتوس.. ومصدر قلق لـ ليفربول بعد 12 شهرا

صلاح المتواجد حاليا في معسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019، ساهم في تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا 2018 للمرة السادسة في تاريخ الريدز.

لكن الصحيفة الإنجليزية كشفت عن رفض صلاح لعرضين ضخمين وصلا إلى 150 مليون جنيه إسترليني، من ريال مدريد ويوفنتوس.

النجم المصري تم إغرائه بعروض انتقال كبيرة، لكنه يرى أن الوقت غير مناسب لمغادرة ملعب أنفيلد.

في الوقت نفسه، دقت الصحيفة ناقوس الخطر لـ ليفربول، وذكرت أن صلاح أخبر النادي بالفعل أنه سيعيد تقييم موقفه من الاستمرار بنهاية الموسم المقبل.

صلاح ليس اللاعب الوحيد الذي يعد مطمعا لأندية أخرى كبيرة في ليفربول، بل زميله السنغالي ساديو ماني أيضا، الذي كان موقفه مشابها للفرعون المصري، وشدد على سعادته في المرسيسايد.

الثنائي سيعمل في الموسم المقبل على إعادة لقب الدوري الغائب عن ليفربول منذ عام 1990.

صلاح (27 عاما) انتقل إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما مقابل 42 مليون يورو، وسجل من وقتها 71 هدفا في 104 بقميص الريدز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا