انزلاق طائرة ركاب تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية عن المدرج في نيوجيرسي

انزلقت أمس السبت طائرة ركاب تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية للطيران عن المدرج في مطار نيويورك بولاية نيوجيرسي.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أنه سيتم سحب الطائرة من المطار بعد إخلائها من الركاب.

ولم يتم الإبلاغ عن إصابات.

وأفادت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن الطائرة هبطت الساعة 0100 بالتوقيت المحلي وانزلقت على الجانب الأيسر من الرصيف، ولا تزال عجلات الهبوط الرئيسية في الجهة اليسرى من الطائرة عالقة في حقل عشبي.

ولم تذكر الوكالة عدد ركاب الطائرة.

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