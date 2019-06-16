زلزال بقوة 6,1 درجة قبالة أرخبيل تونغا في المحيط الهادئ

ضرب زلزال بقوة 6,1 درجة، اليوم الأحد، في المحيط الهادئ على بعد حوالى مائة كلم من مدينة أوهونوا الساحلية في أرخبيل تونغا، بحسب ما أفاد المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.

وقال المعهد، إنّ الزلزال وقع في الساعة 21,56 ت غ السبت، وإنّ مركزه يقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 96 كلم شمال شرق مدينة أوهونوا.

ولم يصدر مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ أي تحذير، كما لم ترد في الحال تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات من جراء الزلزال.

وتقع مملكة تونغا في المنطقة المعروفة بحزام النار في المحيط الهادئ، والتي كثيراً ما تشهد نشاطات زلزالية وبركانية.

وفي فبراير 2018، ضرب زلزال بقوّة 7,5 درجة قبالة سواحل بابوا-غينيا الجديدة، مما أسفر عن مقتل 150 شخصاً وتدمير مئات المباني.

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