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التحالف العربي: تدمير مستودع لتخزين الطائرات المسيرة تستخدمه ميليشيات الحوثي في صنعاء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلنت قيادة التحالف العربي في اليمن، فجر اليوم، الأحد، تنفيذ عملية نوعية تمثلت باستهداف مستودع تستخدمه ميليشيات الحوثي لتخزين الطائرات الحربية المسيرة.
وقالت القيادة في بيان في وقت مبكر من صباح اليوم، الأحد، "إن العملية نفذت بما يتوافق مع المعايير الدولية والإنسانية".
وفي وقت سابق السبت، أعلن التحالف إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي صوب مدينة أبها جنوب غرب المملكة.
وقال التحالف في بيانه، إن "قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت مساء أمس، السبت، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها".

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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