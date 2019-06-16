سرت : وصول المياه إلى خزان القرضابية

ايوان ليبيا وكالات :

أعلن مدير موقع سرت بالجهاز التنفيدي لمشروع النهر الصناعي، المهندس رمضان الفليدني، دخول المياه إلى خزان القرضابية بعد ضخ 50 ألف متر مكعب لزيادة المخزون المائي وتأمين احتياجات المدينة.

وأضاف الفليداني في تصريح صحفي نشرته صفحة البلدية عبر «فيسبوك»، أنه يتم تغدية المدينة عن طريق المضخات بجهاز الاستثمار بشكل اعتيادي، لرفع منسوب المخزون، داعيًا أهالي سرت إلى ضرورة الترشيد في استعمال المياه وكذلك المشاريع الزراعية.

من جانبه، قال مدير مكتب خدمات الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بسرت، المهندس سعيد الغرشة، إن المياه كانت متوقفة من خزان أجدابيا الرئيسي إلى سرت منذ 20 يومًا، واليوم دخلت ووصلت إلى خزان القرضابية بسرت بشكل طبيعي بقدرة 50 ألف متر مكعب.

وفي وقت سابق اليوم، زار عميد بلدية سرت، مختار المعداني، خزان سرت النهائي (القرضابية)؛ للوقوف على عملية ضخ دخول المياه من الخزان الرئيسي أجدابيا إلى خزان سرت النهائي، وقدرها 50 ألف متر مكعب من المياه يوميًّا.

وأكد المعداني، خلال الزيارة، «ضرورة الحفاظ على المخزون المائي ووضع آلية بشأنها؛ لكي يتم وجود مخزون احتياطي للمياه بالخزان عند الطوارئ».

وتعاني مدينة سرت شحًّا في المياه يضربها بسبب تعديات المواطنين على المشاريع الزراعية شرق المدينة، وتوصيل المياه إلى مزارعهم بطريقة غير شرعية، حتى أصبح خزان أجدابيا الرئيسي فارغًا منذ أكثر من عشرين يومًا.

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