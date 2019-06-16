مقتل 16 من عناصر داعش في جبال الهروج

ايوان ليبيا وكالات :

أعلنت كتيبة خالد بن الوليد بالقوات المسلحة عودتها إلى معسكراتها الخاصة بها بعد المشاركة في معارك شرسة استمرت لثلاث أيام مع تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” في جبال الهروج وفي مواقع لها قرب منطقة الفقهاء .

وأكدت الكتيبة في بيان نشرته وكالة أنباء البيضاء أن المعارك أسفرت عن مقتل عدد كبير من عناصر التنظيم الإرهابي فاق 16 عنصر وتدمير قرابة 11 سيارة تابعة لهم .

الكتيبة أوضحت أن المعارك نفسها أسفرت عن إصابة فرد واحد فقط من الكتيبة، وتدمير سيارة واحدة نتيجة انفجار لغم أرضي .

وأشارت الكتيبة إلى أن عناصر داعش والتي تطلق على نفسها اسم “مجموعة الذئاب المنفردة” هي نفسها التي قامت بمهاجمة مناطق الفقهاء وغدوة وتراغن في المدة الماضية .

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